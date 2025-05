Strapotere keniota: vince Mogeni Omwena. Accorsi prima tra le donne

È sempre strapotere keniota alla Placentia Half Marathon. Castor Mogeni Omwena è il vincitore della 28esima edizione. Ha tagliato il traguardo con un tempo di 1h 02' 51, seguito dal connazionale Simon Muchai Thuku con 1h 04'. Terzo, e primo degli italiani, Stefano Massimi. «Non sono riuscito a fare il mio tempo migliore credo a causa del vento, però sono contento di essere arrivato davanti a tutti. Il percorso di Piacenza è bello e il tifo rende tutto più emozionante», ha detto il vincitore.

Il primo piacentino ad arrivare è stato Elia Rebecchi, secondo Giacomo Marchesi.

Marica Accorsi l'italiana più veloce tra le donne. Prima tra le piacentine la campionessa di duathlon Tania Molinari: «Era la prima volta che provavo una mezza maratona ed essere la prima delle piacentine è meraviglioso. Non ho parole, non potevo aspettarmi un risultato così. Gli ultimi chilometri avevo la pelle d'oca. Questa gara nella mia città è fantastica soprattutto grazie al tifo delle persone lungo il percorso».

«Caldo e vento hanno influito sul cronometro. Oggi era necessario correre con il cuore e con la testa per raggiungere questo bell'obiettivo personale. C'erano tanti piacentini forti ed essere arrivato prima di tutti è stato davvero emozionante», ha detto Rebecchi a fine maratona.

Tania Molinari ed Elia Rebecchi