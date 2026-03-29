Movida, raffica di controlli nelle zone della movida: sei locali sotto la lente e 95 persone identificate

Novantacinque persone identificate, di cui 29 con precedenti di polizia: questo è il bilancio dei controlli effettuati nella serata di ieri, sabato 28 marzo, nel centro di Piacenza. Nei giorni precedenti erano state identificate 63 persone (11 con precedenti) e controllati 26 veicoli nell’ambito di servizi straordinari disposti dalla Questura.

L’operazione più recente, scattata ieri sera, ha visto la Questura di Piacenza – in linea con quanto stabilito dal Prefetto durante il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica – mettere in campo un servizio mirato alla vigilanza della movida cittadina. Obiettivo: prevenire reati predatori, contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e verificare eventuali irregolarità nelle attività commerciali.

Sul campo sono stati impegnati 12 operatori tra Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale. I controlli si sono concentrati nelle principali aree del centro, in particolare tra Pubblico Passeggio e Corso Vittorio Emanuele, con estensione anche a via Roma, via Alberoni, via Emilia Pavese e via Primo Maggio. Nel corso dell’attività sono stati inoltre ispezionati 6 esercizi commerciali.

I servizi straordinari rientrano in un piano più ampio di controllo del territorio disposto con ordinanza del Questore durante tutta la settimana appena trascorsa. Le verifiche hanno interessato diverse zone della città, tra cui la stazione ferroviaria e le aree limitrofe, viale Pubblico Passeggio, via Colombo, strada Farnesiana, corso Vittorio Emanuele e via XX Settembre.

Nel complesso, i controlli settimanali – svolti anche con il supporto delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia – hanno portato all’identificazione di 63 persone, di cui 11 con precedenti di polizia, e al controllo di 26 veicoli.