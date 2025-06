Neonato morto, al setaccio i filmati del Ps. Attenzione puntata su una giovane donna

I carabinieri stanno analizzando i filmati del Pronto soccorso per identificare chi possa aver abbandonato un neonato, trovato morto in un sacchetto nel cestino del bagno tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno. Nelle ore precedenti il ritrovamento sono state riprese alcune decine di persone. Se però si escludono le persone anziane e i maschi, il numero dei sospettati si riduce drasticamente. L’attenzione si concentra su alcune giovani donne, in particolare una presente poco prima del ritrovamento.

Gli inquirenti ipotizzano che il parto – o un aborto procurato – possa essere avvenuto nel Polichirurgico, forse con l’aiuto di qualcuno. Non si esclude però che il bambino possa essere nato altrove e poi lasciato in ospedale.

L’autopsia sul corpicino, che avrebbe avuto circa sette mesi di gestazione, sarà eseguita nei prossimi giorni all’Istituto di Medicina Legale di Pavia. Massimo riserbo da parte di carabinieri e Procura sulle indagini in corso.