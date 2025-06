Neonato trovato morto, rinviata a domani l'autopsia

Domani all’istituto di Medicina Legale dell’Università di Pavia sarà effettuata l’autopsia del neonato trovato senza vita in un cestino dei rifiuti in un bagno dell’ospedale Guglielmo da Saliceto. Previsto inizialmente oggi, l'esame è stato invece rinviato per alcuni problemi tecnici.

Era stata una donna delle pulizie, nella prima mattina di giovedì scorso ad accorgersi della presenza del sacchetto che conteneva il piccolo e a dare l’allarme alle forze dell’ordine che proseguono le indagini per stabilire le responsabilità dell’accaduto.

Delle indagini si stanno occupando i carabinieri del nucleo investigativo, coordinati dalla Procura della Repubblica. Sul posto, oltre agli ufficiali dei carabinieri Michele Mezzetti e Michele Laghi, erano accorse anche la pm Daniela Di Girolamo e la procuratrice Grazia Pradella.

Si è subito ipotizzato che il parto fosse avvenuto nella notte precedente al ritrovamento.

La donna, o chi per lei, avrebbe quindi portato il bambino all’ospedale, avvolto in un sacchetto. È quanto stanno cercando di ricostruire le indagini dei carabinieri. Lo scopo è quello di risalire alla madre e, eventualmente, alle persone che l’hanno aiutata nell’aborto o nel parto prematuro.