Villa Verdi, i turisti cantano il "Va, pensiero" (video)

Va, pensiero, sull'ali dorate/ Va, ti posa sui clivi, sui colli/ Ove olezzano tepide e molli/ L'aure dolci del suolo natal... E' la prima strofa del celeberrimo "Va, pensiero", il coro del Nabucco composto da Temistocle Solera e musicato da Giuseppe Verdi. Uno dei più noti della storia dell'Opera. Questa mattina tra le pause della coda per entrare a Villa Verdi a Sant'Agata di Villanova, riaperta eccezionalmente dopo tre anni di oblio, se ne sentivano le dolci note cantate dai visitatori melomani in un improvvisato concerto. Il maestro avrà apprezzato.