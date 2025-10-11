Villa Verdi, i turisti cantano il "Va, pensiero" (video)
In coda, in attesa di entrare nella villa del Maestro eccezionalmente aperta alle visite per due giorni, si sentono le note del celebre coro
Marcello Tassi
|3 ore fa
Va, pensiero, sull'ali dorate/ Va, ti posa sui clivi, sui colli/ Ove olezzano tepide e molli/ L'aure dolci del suolo natal... E' la prima strofa del celeberrimo "Va, pensiero", il coro del Nabucco composto da Temistocle Solera e musicato da Giuseppe Verdi. Uno dei più noti della storia dell'Opera. Questa mattina tra le pause della coda per entrare a Villa Verdi a Sant'Agata di Villanova, riaperta eccezionalmente dopo tre anni di oblio, se ne sentivano le dolci note cantate dai visitatori melomani in un improvvisato concerto. Il maestro avrà apprezzato.
Leggi anche