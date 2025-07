A Spa, Leo Fornaroli a caccia di un'altra impresa

Partenza alle 10 dalla quarta fila e forte del terzo posto in classifica generale, a sole sette lunghezze dal leader, Richard Verschoor. Per Leonardo Fornaroli si conclude oggi con il Gran Premio il weekend belga sul circuito di Spa dove il pilota piacentino con la sua Invicta Racing, ieri ha messo tutti in fila nella Sprint Race, cogliendo così il suo secondo successo consecutivo dopo la vittoria nella gara breve di Silverstone. Una dimostrazione di forza notevole quella di ieri del ventenne al primo anno in Formula 2 e che oggi potrebbe mettere tanta pressione sui rivali, partendo da dietro e con un carico di entusiasmo che potrebbe fare la differenza.