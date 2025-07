Un altro graffio di Leo: la vetta del Mondiale è vicinissima

Secondo successo stagionale nel Gran Premio di Spa per Leonardo Fornaroli; il piacentino lascia un altro graffio nella nona prova del campionato di Formula 2 e lo fa ancora una volta nella Sprint Race. Il saggio rookie, mostro di regolarità, dopo il guizzo di di Silverstone, colpisce ancora nella Sprint Race. In Belgio, Leo si è preso il mantello da leader assoluto e lo ha indossato fino alla linea del traguardo finale. Palese dimostrazione di come il giovanissimo pilota abbia dalla sua, oltre a doti tecniche sopra la media, anche freddezza e capacità di gestione che fanno sperare in una carriera che potrebbe rivelarsi assai luminosa.

Il successo di oggi, sabato 26 luglio, spinge Fornaroli in alto nella graduatoria complessiva:

Richard Verschoor 122 punti Jak Crawford 116 Leonardo Fornaroli 115

Questa l'incoraggiante situazione dopo gli otto punti (in serata sono diventati 9 grazie alla penalizzazione inflitta a Lindblad che ha regalato al piacentino anche il punto aggiuntivo per il Fastest lap) conquistati nella gara breve, in attesa del Gran Premio della domenica. In pole position, partirà Alex Dunne, irlandese che in generale insegue proprio Fornaroli a 4 lunghezze. Partenza per i 25 giri del Gp fissata per domattina alle 10, subito dopo la conclusione della corsa in Formula 3. Al termine, saranno cinque le tappe ancora da percorrere per arrivare all'incoronazione del campione.