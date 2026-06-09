Venerdì Fornaroli debutterà in Formula 1

Leonardo Fornaroli, pilota piacentino terza guida della scuderia McLaren, farà il suo debutto ufficiale in un evento di Formula 1 questo fine settimana, quando si metterà al volante della MCL40 durante la prima sessione di prove libere (FP1) del Gran premio di Barcellona.

Leo sostituirà Lando Norris nella sessione, come previsto dal regolamento di Formula 1 del 2026, che impone ai team di schierare un pilota esordiente in quattro sessioni di prove libere 1 nel corso della stagione.

Il 21enne piacentino è entrato a far parte del programma di sviluppo piloti McLaren nel dicembre 2025, poco dopo aver conquistato il titolo di campione di Formula 2 e di Formula 3 in due anni consecutivi.

Leo è ovviamente raggiante: «Sono davvero entusiasta di guidare la MCL40 questo fine settimana nella sessione FP1 di Barcellona-Catalogna. Sarà una grande opportunità per aiutare il team nella preparazione del weekend e per lavorare sul programma previsto per il venerdì. Per me sarà una missione molto importante perché si tratterà della mia prima sessione ufficiale di Formula 1. È qualcosa per cui ho lavorato a lungo, quindi non vedo l'ora di vivere questa esperienza. Tutta l'esperienza accumulata finora durante le giornate di TPC (Testing of Previous Cars) è stata fondamentale per il mio sviluppo. Un grande grazie a Zak, Andrea e Alessandro, e a tutto il McLaren Mastercard Formula 1 Team. Non vedo l'ora che arrivi il weekend!».