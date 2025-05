Terzo tempo per Leonardo Fornaroli alle prove libere di Monaco

Un terzo tempo più che soddisfacente come «antipasto» di un menu gustoso e tutto da definire. La quattro giorni monegasca di Leonardo Fornaroli in Formula 2 inizia con un bel riscontro cronometrico di oggi pomeriggio, giovedì 22 maggio, nelle prove libere del Gran Premio di Monaco.

Il pilota piacentino dell'Invicta Racing ha disputato 25 giri in pista, brillando con il suo tempo di 1 minuto 22 secondi 468, a circa 13 centesimi dal britannico Luke Browning (Hitec Tgr), mentre il miglior riscontro cronometrico è stato quello del francese Victor Martins (Art Grand Prix), l'unico a scendere sotto il muro dell'1' 21«.

»E' stata una sessione decente - il commento di Fornaroli dopo le prove libere a Monte Carlo - siamo riusciti a fare tanti giri in pista, cosa che qui non è mai scontata. C'è qualcosa da sistemare sulla macchina e un po' di margine da limare, però sono abbastanza contento di queste prove libere, in particolare di aver fatto tanti giri e aver preso confidenza in vista di domani dove si farà sul serio in qualifica«.

Sabato la Sprint Race alle 14.15, domenica la conclusiva Feature Race con il via alle 9,40.