La 28esima edizione della Placentia Half Marathon è ufficialmente partita. A trainare i 1.900 partecipanti ci sono i top runner, a chiudere la fila i volontari dell'associazione Andrea e i Corsari della maratona insieme ai ragazzi con disabilità che affronteranno l'intero percorso tra fischietti, parrucche colorate e palloncini gialloverdi.

IN AGGIORNAMENTO...

Dopo mesi di allenamenti e sacrifici, è finalmente il giorno della Placentia Half Marathon, giunta alla ventottesima edizione.

I 21 chilometri e 97 metri scatteranno alle 9.30 da piazza Cittadella. E questo è già il primo risultato della corsa che rende Piacenza più bella: trasformare un luogo al centro di polemiche e scontri politici nel teatro della speranza per più di 1.900 persone. Tanti sono gli iscritti che si metteranno in coda fino a piazza Casali, forse oltre, stretti tra la staccionata del cantiere per il parcheggio interrato e il fossato di Palazzo Farnese. Poi lo sparo, il passaggio sotto il gonfiabile dello start, il dito sull’orologio per far partire il tempo (non sia mai che l’app ufficiale Endu “rubi” qualche secondo) e la voglia di spaccare il mondo, che presto si dovrà confrontare, però, con il vento contro dell’argine, il lungo piattume di via Manfredi, la fatica di corso Europa e la volata finale di corso Vittorio Emanuele per tagliare di slancio il traguardo di piazza Cavalli.

Un gruppo di atleti filippini accorsi a Piacenza per la gara

La dottoressa Valentina Ippolito che aspetta il marito con la bambina

La Placentia Half Marathon ha un fascino irresistibile per i runner piacentini e per quelli delle province vicine. Oggi allo start si presenteranno da Lodi, Cremona, Pavia, Parma, Milano, ReggioEmilia, Monza, Desio, Alessandria, Torino, Brescia, Modena. Ma ci saranno addirittura diciannove nazioni straniere rappresentate, capeggiate Spagna (12 partecipanti), Francia e Filippine a spartirsi il podio (7 a testa). Poi Germania, Kenia (terra dei super favoriti maschili e femminili), Marocco, Polonia, Ucraina, Macedonia, Cina, Brasile, Croazia, Belgio, Romania, Ecuador, Colombia, Israele, Svizzera e Moldavia.

L'Associazione Andrea e i corsari