“Accogliamo Bosov con sciarpe e bandiere”

In città crescono l’attesa e l’entusiasmo per l’ingresso nel Piacenza calcio di Kirill Bosov, l’imprenditore russo-svizzero che domani diventerà socio con il 49% delle quote. Il nuovo assetto sarà ufficializzato nello studio di un notaio e poi presentato mercoledì mattina, i tifosi biancorossi si sono dati appuntamento proprio per domani, con l’intenzione di dare un caloroso benvenuto a Bosov e ai suoi rappresentanti (tra cui l’ex dg di Inter e Banca Popolare di Milano, Ernesto Paolillo).

“Domani per la nostra città e per la nostra gente sarà un giorno cruciale - scrive la Curva Nord sui social - sarà il momento in cui si poserà un mattone importante che potrà davvero cambiare le sorti del Piacenza Calcio 1919. Ci rtroveremo per ringraziare la società, per dare il benvenuto al nuovo socio Kirill Bosov e per manifestare tutto il calore che la nostra gente sa dare Mostriamo a tutti cosa significa essere piacentini!”.

“Riconosciamo l'impegno, la serietà e la dedizione che questa società ha sempre messo in campo e così, come siamo stati uniti nei momenti più bui, lo saremo anche domani, quando all'orizzonte potrebbe finalmente spuntare il sole della rinascita”.

Quindi l’appello a tutti i piacentini di ritrovarsi con sciarpe e bandiere alle 18.45 di domani in strada Farnesiana, di fronte al Caffè del Re.