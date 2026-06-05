Chi è Bosov: laurea in Svizzera, Master all'Università del Real Madrid

Kirill Bosov, in procinto di diventare il nuovo socio del Piacenza calcio, è un imprenditore e investitore internazionale con cittadinanza svizzera e russa, residente nel Principato di Monaco. Nonostante la giovane età (24 anni), ha maturato un percorso professionale caratterizzato da una forte vocazione internazionale, affiancando all'attività imprenditoriale una profonda passione per il calcio e per l'Italia, Paese al quale è legato da un consolidato rapporto personale e culturale.

Attivo a livello internazionale nei settori finanziario, tecnologico e degli investimenti, gestisce un portafoglio diversificato di attività nei mercati pubblici e privati, nel settore immobiliare e negli asset alternativi.

Dal 2021 al 2023 ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione di Alltech LLC, storica holding imprenditoriale di famiglia, contribuendo a importanti operazioni strategiche e societarie. Alltech è oggi in fase di liquidazione e non svolge più attività operative.

Il suo profilo manageriale si è sviluppato attraverso esperienze in contesti complessi e internazionali, maturando competenze nella gestione di stakeholder istituzionali e privati, nella risoluzione di situazioni articolate e nell'elaborazione di strategie di crescita e sviluppo di lungo periodo. E inoltre tra i primi investitori e membri del Lpac di Audeo Ventures.

Sotto il profilo accademico, Kirill Bosov ha conseguito la laurea in Economia presso l'Università di San Gallo (HSG), una delle principali università europee in ambito economico e manageriale, e ha successivamente completato un Executive MBA in Sports Management presso la Escuela Universitaria Real Madrid - Universidad Europea. Possiede inoltre una solida preparazione quantitativa e analitica maturata durante gli studi scientifici presso il Politecnico Federale di Zurigo (ETH Zürich).

Parla fluentemente russo, italiano, inglese, francese e tedesco.