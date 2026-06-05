Il nuovo socio del Piace è il russo Kirill Bosov

Si chiama Kirill Bosov, è un imprenditore con cittadinanza svizzera e russa, risiede nel Principato di Monaco e ha 24 anni. È lui il nuovo investitore che, a breve, farà il proprio ingresso nel Piacenza Calcio, garantendo nuove risorse da investire all'interno del club. Una trattativa che va avanti da mesi e che è ormai in dirittura d'arrivo. Bosov acquisirebbe una partecipazione rilevante del Piace, ma i soci piacentini resteranno in maggioranza e Marco Polenghi rimarrà il presidente. Tutto dovrebbe definirsi entro un paio di settimane.

Nel consiglio di amministrazione, in rappresentanza del nuovo entrerà Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato dell'Inter e della Banca Popolare di Milano: un nome di grande rilevanza nel panorama calcistico e finanziario. Con lui anche Pietro Capra di Redfish Capital.

Attivo a livello internazionale nei settori finanziario, tecnologico e degli investimenti, Bosov gestisce un portafoglio diversificato di attività nei mercati pubblici e privati, nel settore immobiliare e negli asset alternativi. Laureato in Economia, parla russo, italiano, inglese, francese e tedesco.

Il Piacenza del futuro, che dunque sembra destinato a una maggiore solidità finanziaria, affronterà il nuovo campionato di Serie D con l'obiettivo di tornare tra i professionisti e lo farà con mister Arnaldo Franzini in panchina. Resterà al suo posto anche il direttore generale Francesco Fiorani, mentre per il ruolo di direttore sportivo è certo l'addio di Carlo Zerminiani: in arrivo Leonardo Calistri (Serravezza).

Tutte decisioni concordate pienamente tra l'attuale cda, il nuovo socio e i suoi rappresentanti.