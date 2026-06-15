Kirill Bosov: «Bilancio sano e soci seri: convinto al 200%»

Il presidente del Piacenza Marco Polenghi e gli altri soci hanno accolto in grande stile, con una cena caratterizzata da un'immediata sintonia, Kirill Bosov, l’imprenditore russo-svizzero che domani di fronte al notaio entrerà in società con il 49% delle quote. Le restanti saranno divise tra lo stesso Polenghi (attorno al 15%), l’attuale vicepresidente Alessandro De Santis (con il 10%) e gli altri piacentini (con quote di circa il 5% ciascuna). La componente locale, quindi, manterrà la maggioranza assoluta, garanzia di continuità e legame con il territorio.

Caratteristiche che, onestamente, non sembrano assolutamente messe in pericolo dall’arrivo di Bosov e dei suoi uomini di fiducia: l’ex dg dell’Inter e della Banca Popolare di Milano Ernesto Paolillo e Pietro Capra del fondo Redfish Capital.

Kirill Bosov

«Arrivo con grande entusiasmo - spiega in un italiano perfetto il giovane imprenditore - che è raddoppiato dopo l’incontro con i miei nuovi soci.Se prima ero convinto al 100%, ora lo sono al 200. Non solo ho trovato un bilancio sano e in ordine, ma soprattutto una compagine molto seria e professionale. In più ho notato subito grande amicizia e la sincera volontà di fare il bene del Piacenza e di conseguenza della comunità: esattamente i valori che cercavo e con cui mi sono immediatamente trovato in sintonia».

Per conoscere nel dettaglio genesi e percorso che ha portato Bosov a entrare in società occorrerà attendere l'incontro pubblico di mercoledì mattina, probabilmente in Comune.