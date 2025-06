Formula 2, Fornaroli torna in pista nel Gran premio d'Austria

Dopo quasi un mese, è tempo di ritorno in pista per Leonardo Fornaroli, pilota piacentino dell'Invicta Racing protagonista nel suo primo anno di esperienza in Formula 2. Dopo il trittico Imola-Monaco-Barcellona, il "circus" ha vissuto tre settimane abbondanti di pausa e ora si prepara a far rombare nuovamente i motori nel Gran premio d'Austria a Spielberg, in programma da venerdì a domenica. Il programma prevede il solito schema con le prove libere (11,05) e qualifiche (15,55) al venerdì , mentre il sabato sarà dedicato alla Sprint Race che scatterà alle 14.15. Infine, domenica la conclusione con la Feature Race, con i semafori che si spegneranno alle 10 per il via. Si correrà al Red Bull Ring, anello di 4 chilometri 318 metri che la Formula 2 ha "battezzato" nel 2017, anno in cui l'attuale ferrarista Charles Leclerc (all'epoca in gara con la Prema Racing) ha fatto registrare il record del giro sfiorando i 212 chilometri orari e fermando il cronometro sul tempo di 1 minuto 13 secondi 396. In Austria, Fornaroli cercherà il riscatto dopo l'amara prestazione a Barcellona, dove in due giorni ha racimolato solo due punti nella Sprint Race, chiudendo con un mesto ritiro la gara domenicale.