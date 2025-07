Il ruggito di Leo, trionfo da dominatore nella Sprint Race

Ruggito in terra britannica per Leonardo Fornaroli, pilota piacentino dell'Invicta Racing che domina la Sprint Race di Formula 2 a Silverstone andata in scena oggi nel primo pomeriggio. Il classe 2004 di Piacenza ha capitalizzato al meglio la posizione privilegiata davanti a tutti in partenza (dopo il decimo posto delle qualifiche, che con l'inversione dei primi dieci tempi vale dunque la pole position per questa gara) per salire sul gradino più alto del podio di giornata, precedendo Montoya e il compagno di scuderia Stanek. Una gara dominata e sempre condotta, fatta eccezione la partenza dove Maini l'aveva superato prima di tornare ben presto dietro. Da lì, una condotta di guida sicura e di qualità l'ha proiettato verso il successo. Domani, domenica 6 luglio, alle 12.05 Fornaroli tornerà in pista per la Feature Race, dove partirà in quinta fila in virtù del decimo tempo nelle qualifiche di venerdì.

