Sprint Race da dimenticare per Leo Fornaroli

Tanta sfortuna per Leonardo Fornaroli nella Sprint Race del Gran Premio d'Austria di Formula 2 a Spielberg. Partito in decima posizione dopo la pole position di venerdì (a causa dell'inversione dei primi dieci tempi previsti per la gara corta del sabato), il pilota piacentino dell'Invicta Racing è stato vittima di una collisione nell'ultima tornata, dove insieme all'alto italiano Gabriele Minì, in uscita da curva 3, non è riuscito a evitare la Rodin di Amaury Cordeel, finita in testacoda. Così, fallisce la missione di Fornaroli, ottavo al momento dello schianto, di conquistare qualche punticino.



La vittoria nella Sprint Race è andata a Pepe Martì, con lo spagnolo della Campos che ha superato Durksen a 10 giri dal termine per poi difendere il vantaggio sul ritorno di fiamma. Completa il podio di giornata, Stanek, compagno di scuderia di Fornaroli. Una corsa che è stata funestata anche da un incidente nel corso del secondo giro, con la Trident di Meguetounif che si è cappottata due volte dopo il contatto con Lindblad in un incidente che ha coinvolto anche Browning. Domani alle 10 la Feature Race dove Fornaroli partirà in pole position, una ghiotta occasione per provare a rilanciare la propria classifica.

