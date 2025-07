Formula 2, settimo tempo per Fornaroli

Settimo tempo in qualifica per Leonardo Fornaroli, che apre la tre giorni belga sull'iconica pista di Spa-Francorchamps con una top-ten nella lotta contro il tempo per il posizionamento in griglia. Dopo aver fatto registrare il dodicesimo tempo stamattina nelle prove libere, nel pomeriggio il pilota piacentino (classe 2004) dell'Invicta Racing ha migliorato le proprie performance, strappando la P7 che gli garantisce la quarta fila domenica nella Feature Race e la seconda linea domani nella Sprint Race in virtù dell'inversione dei primi dieci tempi.

La pole position, invece, è stata strappata da Alexander Dunne, alla sua seconda pole stagionale e capace di scavare il solco sugli inseguitori, più raggruppati a livello cronometrico.

«Il settimo posto - il commento del pilota piacentino, quarto nella classifica del circuito - non è male come posizionamento anche se speravo qualcosa di più. Mi sono trovato molto bene con il primo set di gomme nuove, eravamo secondi a livello di tempi, poi purtroppo con il secondo set di pneumatici nel primo giro ho trovato un po' di traffico nel secondo settore e questo mi ha fatto perdere un po' di tempo. Non sono riuscito ad andare oltre il settimo posto: a mio avviso, la seconda piazza dietro a Dunne era molto fattibile. Partiamo comunque da due buone posizioni nelle gare in arrivo e cercheremo di dare il massimo».