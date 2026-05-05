In arrivo una mezza maratona da record

Saranno oltre 500 i piacentini che parteciperanno alla 29ª Placentia Half Marathon, un nutrito gruppo che dimostra quanto la città sia attaccata a uno degli eventi sportivi più importanti del nostro territorio.

Le ultime news sono arrivate ieri sera a Telelibertà, con il programma Zona Sport che ci ha accompagnato verso la gara di domenica. Nello studio di Marcello Tassi e Selina Pozzi, gli storici organizzatori Alessandro Confalonieri e Pietro Perotti, oltre al responsabile delle iscrizioni Fulvio Frazzei che ha annunciato con orgoglio: «È ormai imminente la chiusura delle iscrizioni con un giorno di anticipo, siamo già arrivati alla soglia massima dei duemila partecipanti che ci eravamo prefissati. Di questi, ben 525 saranno i corridori piacentini, per cui è proprio la cittadinanza che ci darà quel di valore in più: solo come Asd Placentia ne avremo ben 200, vogliamo dunque essere protagonisti della gara in casa nostra. Potrebbe essere un’edizione da record? Secondo me sì».

Già, perché il grande favorito per la competitiva maschile, in keniano Amon Kiptoo, ha appena corso la Stramilano in 1h00’28” e batterebbe dunque il primato della gara, mentre nel femminile è confermata la presenza di Jedidah Chepkogei Sang che la Stramilano l’ha vinta con il tempo di 1h10’04 e ampie possibilità di fare meglio.

Tra i top piacentini avremo Giacomo Marchesi e Giovanni Tuzzi nel maschile, mentre nel femminile scalpitano Tania Molinari e Alessandra Carlà.