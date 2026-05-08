Bus scoperto per scoprire il percorso della mezza maratona

Una delle grandi novità dell'edizione 2026 della Placentia Half Marathon sarà la possibilità per i partecipanti di scoprire il percorso attraverso un bus panoramico.

La partenza è prevista per le 16 e per le 17 di domani dall'incrocio tra viale Risorgimento e largo Bacciocchi, pochi metri più avanti rispetto allo start ufficiale di domenica mattina, spostato da piazza CIttadella alla fine di via Cavour.

La durata del tour è di circa 50 minuti, per partecipare occorrerà prenotarsi al banchetto del Touring Club Italia presente al centro maratona adiacente al Daturi, dove si potranno ritirare i pettorali di gara. I posti sono limitati e la priorità sarà data a coloro che non sono residenti nella provincia di Piacenza.

"Il percorso - spiegano gli organizzatori - darà modo al partecipante di vivere, comodamente seduto e accompagnato da una guida del Touring Club Italia, un esperienza unica. Per la prima volta a Piacenza, un bus scoperto consentirà di ammirare la bellezza della città. Il percorso della gara si sviluppa con una prima parte in centro storico, poi a nord, con l'argine di Po, quindi a ovest (mura farnesiane, piazzale Torino, antico castello), poi l’avvio delle due vallate del Nure e della Trebbia, verso est con la Lupa e la via Francigena e infine l’arrivo in Piazza Cavalli".