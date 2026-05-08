La Placentia Half Marathon è anche green

Uno degli aspetti su cui l'organizzazione della Placentia Half Marathon sta puntando da anni è anche il rispetto dell'ambiente.

"Ridurre l’utilizzo della plastica è una priorità che portiamo avanti in collaborazione con Comune di Piacenza, Iren, i progetti scolastici Plastic Free e i nostri sponsor. Dove la normativa sanitaria lo consente, stiamo introducendo materiali compostabili e punti di raccolta differenziata più capillari. Ti chiediamo di condividere con noi questo impegno", hanno scritto a tutti i partecipanti.

Due i suggerimenti: "Svuota completamente a terra l’acqua eventualmente non bevuta, riavvita il tappo e riponi la bottiglia negli appositi contenitori; se non consumi il ristoro d’arrivo, o parte di esso, riconsegnalo ai volontari: sarà donato ad associazioni del territorio". Piccoli gesti che, moltiplicati per migliaia di persone, possono dare risultati concreti.

Placentia Half Marathon

Il programma del weekend

Venerdì 8 maggio

Arena Daturi

19 apertura stand gastronomici e musica di Radio Sound.

24 chiusura.

Sabato 9 maggio

Palabancaeventi via Mazzini 14 Piacenza ore 10.00 convegno “Vivere da sportivi”.

Arena Daturi

12-24 stand gastronomici.

15 apertura Centro Maratona e distribuzione pettorali.

15-19 Famiglia senza frontiere, giochi per bambini e famiglie.

20 serata danzante con scuole di ballo.

Piazza Cavalli

14.30 ritrovo e partenza Scopri Piacenza camminata culturale (info su www.placentiahalfmarathon.it) e 100% Progetto VIta.

18 presentazione Top Runner.

Domenica 10 maggio

7 apertura Centro Maratona e deposito borse.

09.30 partenza 29^ PHM & Staffetta PHM (Via Cavour).

09.50 Camminata delle Associazioni & Minimaratona Pedibus (Pubblico Passeggio).

10.30–12.30 arrivi e premiazioni (Piazza Cavalli).

Durante le due giornate all’Arena Daturi lo Street Food Marathon (venerdì 19.00-24.00, sabato 12-24; domenica 7-9 colazione pre gara), il ricavato sosterà La Casa di Iris.