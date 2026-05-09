Placentia Half Marathon, oggi parte la "festa"

Domani è la giornata “regina”, ma già oggi la Placentia Half Marathon entra nel vivo.

Il programma odierno si aprirà stamattina alle 10 con il convegno “Vivere da sportivi” al Palabanca Eventi di via Mazzini, mentre nel pomeriggio l’Arena Daturi sarà il cuore pulsante del movimento. Alle 14 apriranno i padiglioni gastronomici, mentre un’ora più tardi verrà inaugurato il centro maratona con la distribuzione dei pettorali. Tra le 15.30 e le 16 spazio alle merende e sempre alle 15.30 inizieranno “Giochi in famiglia”, una vera festa dello sport. Alle 19.30 aprirà il ristoro serale e alle 21.30 serata danzante.

Cuore della città e della Placentia Half Marathon, Piazza Cavalli non ospiterà solo l’arrivo di domani della mezza maratona, ma già oggi sarà teatro di diversi momenti importanti. Alle 15 prenderanno il via la “100% Progetto Vita per lo sport” e “Scopri Piacenza”, camminate di quattro chilometri che si snoderanno su un unico percorso. Ogni partecipante alla 100% Progetto Vita per lo sport avrà un pettorale personalizzato dell’azienda o dell’associazione sostenitrice e sarà nominato testimonial ufficiale. I fondi raccolti saranno devoluti alla conclusione del Progetto Vita-Scuola con l’installazione degli ultimi defibrillatori nelle scuole cittadine e della provincia. Scopri Piacenza, invece, vedrà come tema “Il Rinascimento nella città di Piacenza” visitando diverse bellezze della nostra città. In piazza Cavalli, infine, come da tradizione alle 18 la presentazione dei top runner.

Per la prima volta, ci sarà la possibilità per i partecipanti di scoprire il percorso attraverso un bus panoramico. La partenza è prevista per le 16 e per le 17 di domani dall'incrocio tra viale Risorgimento e largo Bacciocchi, pochi metri più avanti rispetto allo start ufficiale di domenica mattina, spostato da piazza Cittadella alla fine di via Cavour.