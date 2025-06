F2: Fornaroli in cerca di riscatto nel GP d'Austria

La pausa è finita ed è ora di tornare in pista. In Formula 2 oggi (venerdì 27 giugno) Leonardo Fornaroli inizia la tre giorni austriaca con il Gran Premio sulla pista di Spielberg, con il Red Bull Ring (anello di 4 chilometri 318 chilometri, giro più veloce di Charles Leclerc nel 2017 con il tempo di 1 minuto 13 secondi 396 sfiorando i 212 chilometri orari di media) che ospiterà il settimo dei quattordici appuntamenti stagionali. Il pilota piacentino è carico per riscattare il magro bottino catalano di Barcellona (2 punti in due giorni) e rimanere nel vivo della classifica piloti, dove attualmente è sesto con 66 punti.

A guidare la classifica, Alexander Dunne, irlandese del Team Rodin Motorsport che farà anche il debutto in Formula 1 in questo fine settimana con la McLaren guidando la vettura di Lando Norris nelle prove libere 1 del week end. Il programma si aprirà stamattina alle 11,05 con le prove libere (45 minuti complessivi), mentre alle 15,55 scatterà la mezz'ora delle qualifiche. Sabato alle 14,15 appuntamento con la Sprint Race (28 giri o 45 minuti più una tornata secondo il criterio che si verifica per primo), mentre domenica alle 10 in agenda la Feature Race (40 giri o 1 ora più un giro).