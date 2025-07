La Jaguar ingaggia Fornaroli per il Rookie Test di Berlino

Nuova esperienza in arrivo per Leonardo Fornaroli, pilota piacentino attualmente impegnato in Formula 2 con l'Invicta Racing dove dopo il Gran Premio di Silverstone (dove ha vinto sabato la Sprint Race, suo primo successo in carriera tra Formula 3 e Formula 2) occupa la quarta posizione in classifica generale. Il «gioiello» classe 2004 di Piacenza è stato infatti selezionato dalla Jaguar per partecipare al Rookie Test di Berlino di Formula-E. L'appuntamento è per lunedì 14 luglio sulla pista tedesca, approfittando anche della pausa della Formula 2 che tornerà invece a fine mese (dal 25 al 27 luglio) con il Gran Premio belga di Spa-Franchorchamps, nono dei quattordici appuntamenti stagionali della categoria riservata a bolidi alimentati ad elettricità. «È un privilegio celebrare il mio primo test ufficiale in Formula E con Jaguar TCS Racing» - le parole di Fornaroli - sarà una nuova sfida per me, ma non vedo l'ora di affrontarla. Lavorare con l'attuale team campione del mondo è una grande opportunità per me e sarà davvero emozionante scendere per la prima volta sul circuito dell'aeroporto di Tempelhof».