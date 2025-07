Fornaroli in pole position alla Sprint Race di Silverstone

Sarà pole position domani, sabato 5 luglio, in Sprint Race per Leonardo Fornaroli, che in Formula 2 nel Gran Premio di Silverstone (Gran Bretagna) scatterà davanti a tutti nella gara corta in virtù del decimo tempo ottenuto oggi pomeriggio, venerdì 4, nelle qualifiche sulla pista britannica, sede dell'ottavo appuntamento stagionale (quattordici i totali), mentre domenica il pilota piacentino dell'Invicta Racing partirà dalla quinta fila nella Feature Race.

«E' stata - le parole di Fornaroli - una qualifica complicata, non sono riuscito a mettere insieme tutto ciò che volevo, grazie al cielo nell'ultimo giro sono riuscito a passare dall'undicesima alla decima posizione; questo significa partire in pole position in Sprint Race e avere probabilmente un week end diverso. Dobbiamo approfondire molto, non ho trovato feeling con la macchina e in queste ore lavoreremo per cercare di trovare una soluzione».

La Sprint Race partirà alle ore 14.15 italiane.