Un venerdì da Leo...ne: Fornaroli in pole position

Inizia alla grande il week end austriaco di Leonardo Fornaroli, pilota piacentino di Formula 2 che a Spielberg ha griffato la pole position mettendo in fila tutti nelle qualifiche al Red Bull Ring. Il classe 2004 dell'Invicta Racing ha fermato il cronometro sul minuto 15 secondi 229, precedendo di poco Victor Martins (1 minuto 15 secondi 243) e Richard Verschoor (1 minuto 15 secondi 253). Per Fornaroli, si tratta della seconda pole position stagionale dopo quella di Sakhir, risultando il primo pilota a centrare il bis di successi in qualifica in questo 2025.

Il venerdì da Leo..ne gli regala la ghiotta e importante possibilità di partire davanti a tutti domenica nella Feature Race che scatterà alle 10, mentre domani nella Sprint Race che partirà alle 14.15 Fornaroli inizierà dal decimo posto (quinta fila), in virtù del regolamento che per questa corsa prevede l'inversione dei primi dieci delle qualifiche.