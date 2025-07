Una magia regala a Fornaroli il sesto posto

Grazie a una magia nel 28esimo dei 29 giri previsti, il pilota piacentino di Formula 2 Leonardo Fornaroli chiude positivamente il Gran Premio di Silverstone (corso con pista bagnata per la pioggia) e resta in corsa per il Campionato mondiale.

Leo (che ieri aveva vinto la Sprint e oggi partiva decimo nella Feature Race) chiude sesto, dopo una gara di sofferenza. Male in partenza (scivolato fino al 12esimo posto), Fornaroli rimonta fino all’ottavo posto, ma ritorna decimo a causa di un ritardato rientro ai box per il cambio gomme. La safety car entrata per un incidente ricompatta il gruppo, la ripartenza al penultimo giro è resa caotica dal testacoda di Durksen, Leo ne approfitta e si infila fino al sesto posto. Davanti a lui, in ordine di arrivo, Crawford, Dunne, Browning, Beganovic e Montoya. In classifica, Verschoor resta in vetta con 122 punti, Fornaroli quarto a quota 104.