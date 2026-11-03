Un vigneto alla Cavallerizza: 280 viti nel cuore di Piacenza, coinvolti scuole e cittadini
Il progetto prenderà forma dopo l’inverno su mille metri quadrati. Irrigazione regolata da sensori e attività sociali per valorizzare un’area del centro storico.
Benedetta Del Re
|1 ora fa
Foto del progetto: come dovrebbe diventare lo spazio della cavallerizza
Un vigneto nel cuore di Piacenza, con 280 piante di vite coltivate in vaso e curate anche da scuole e cittadini. È il progetto della prima Vigna Urbana cittadina, che sorgerà all’interno del parco della Cavallerizza, trasformando un’area finora sottoutilizzata del centro storico.
L’iniziativa, della durata di cinque anni, sarà realizzata dalla startup torinese Citiculture. Le viti occuperanno una superficie di mille metri quadrati, con un sistema di sensori che regolerà l’irrigazione monitorando l’umidità del terreno. La messa a dimora è prevista dopo l’inverno.
«Non sarà soltanto un intervento estetico», sottolinea l’assessora all’Ambiente Serena Groppelli. Il vigneto diventerà infatti anche uno spazio di partecipazione e inclusione sociale, con attività che coinvolgeranno scuole primarie, anziani e associazioni.
Il progetto punta inoltre sulla sostenibilità ambientale e prevede il coinvolgimento delle imprese locali, che potranno sostenere la vigna e partecipare a iniziative, incontri e vendemmie.
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