"Re" Fornaroli arriva in Arabia: «Pista difficile»

Sarà l'Arabia Saudita il nuovo terreno d'avventura di Leonardo Fornaroli, pronto per la tre giorni di Jeddah in Formula 2 (terzo Gran Premio del 2025) che scatterà venerdì con prove libere e qualifiche, proseguirà sabato con la Sprint Race e si concluderà domenica con la Feature Race.

Il pilota piacentino dell'Invicta Racing si presenta al week end forte del primato in classifica, conquistato grazie al bottino dello scorso fine settimana in Bahrain propiziato dalla pole position, dal punticino in Sprint Race e dalla terza piazza domenicale nella Feature Race.

"Il passo è molto buono - il commento di Leo in vista del Gran Premio in Arabia Saudita - la pista per me è totalmente nuova, è molto difficile; non ho particolari aspettative, però come sempre cercherò di dare il massimo anche qui per ottenere un buon risultato".

In classifica generale, Fornaroli guida con 26 punti, a +1 sulla coppia Dunne-Browning, mentre quarto è Martì a quota 23; la top five è chiusa da Verschoor (21 punti).