Fornaroli è terzo in Bahrain e vola in testa al Mondiale

Con una grande prestazione nella seconda parte della gara "lunga", il pilota piacentino Leonardo Fornaroli è riuscito a salire sul podio del Gran premio del Bahrain, secondo prova del campionato del mondo di Formula 2. Un terzo posto che proietta Fornaroli in vetta alla classifica generale.

Il piacentino del Team Invicta parte bene dalla pole position conquistata venerdì, ma alla lunga deve cedere al ritmo di Dunne. A metà gara, i pit stop rivoluzionano la classifica, a vantaggio di chi monta ai box le gomme soft. Fornaroli opta per le hard, soffre e scivola indietro. Ma la scelta si rivela azzeccata negli ultimi giri, durante in quali inanella una serie di sorpassi fino a risalire al terzo posto, che difende con i denti dall'assalto di Martì. Ordine d'arrivo che vede, nell'ordine, Dunne, Browning e lo stesso Fornaroli, che in questo fine settimana conquista 18 punti tra pole position, Sprint race e Feature race: il totale sale a 26, davanti a tutti.

Fonte: www.fiaformula2.com